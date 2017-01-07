Виктор Муженко озвучил причину мобилизации офицеров запаса

Возглавляющий Генеральный штаб Украины Виктор Муженко сделал заявление, что в Украинском государстве каждый год звания офицеров получают порядка десяти тысяч человек, никогда не служивших в армии, которые закончили ВУЗы, о чем сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф».
Говоря об этом, он подчеркнул: «Нам нужно сделать системной информацию о наличии офицеров запаса, способных проходить военную службу. В том числе, это относится к не служившим украинцам, которые получили дипломы о завершении ВУЗов и вместе с этим звания офицеров запаса. В нашей стране каждые двенадцать месяцев аналогичные звания получают от девяти до десяти тысяч человек. Это мощный ресурс и его необходимо эффективно использовать».
В соответствии со словами Муженко, в Вооруженных силах Украинского государства имеют намерение разрешить вопрос с формированием офицерского состава с помощью дополнительной мобилизации офицеров запаса, прошедших подготовку на кафедрах военной дисциплины в высших учебных заведениях страны. Муженко подчеркнул: «Мобилизованных в ВСУ офицеров запаса могут отправить для несения службы в зоне АТО, конечно же, только после прохождения соответствующей подготовки. При этом сама система отбора будет сконцентрирована на обеспечение боевых частей».