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В армии женщинам открыли путь к генеральству

В армии женщинам открыли путь к генеральству
Как передает replyua.net, на днях Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6109 относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в армии. О том, что именно меняет эта инициатива в случае принятия законопроекта в целом, в эфире одной из радиостанций рассказала Оксана Иванцов, исполнительная продюсер документального фильма «Невидимый батальон», которая, среди прочего, занималась адвокационной кампанией по упомянутому законопроекту.

Оксана Иванцова рассказала, что женщины, по действующему законодательству, не могут заключать контракт после 40 лет, тогда как для мужчин, в зависимости от звания, это разрешается до 60 лет. Понятно, что человеку, чтобы дорасти до руководителя определенного уровня, нужно время и женщины просто не успевают при таких условиях. Это также касается зачисления в запас. Потому что мужчины зачисляются в запас в зависимости от их воинского звания, то есть это либо первая, либо вторая категория. Женщины автоматически зачисляются во вторую категорию. Когда мы говорим о воинских званиях, то это напрямую связано с окладом, который офицеру назначается. Это – важный вопрос, но ключевой вопрос – это влияет на принятие решений. Потому что, получается, что женщины в нашей армии устранены через законодательство от должностей, которые реально могут инициировать какие-то изменения.

По словам эксперта, у нас вообще около 10% женщин проходят военную службу, и это неплохой показатель на мировом уровне. Но проблема в том, что эти женщины или занимают низкие должности, или делают какую-то вспомогательную работу. И, если речь идет о каких-то офицерских званиях, то обычно женщины в воинских частях отвечают за психологическую работу с личным составом. Это – важная миссия, но надо просто понимать, что это – не тот человек, который принимает ключевые решения, это просто человек, который отвечает за морально-психологическое состояние военнослужащих. Женщины также освобождаются от военных сборов, тогда как мужчины это касается только в исключительных случаях. То есть логика настоящего законодательства такова, что женщина низко ценится как военный профессионал. С одной стороны, система социальных гарантий призвана защитить права женщины как матери, однако почему-то нивелируется роль мужчины как отца, поскольку тот несет такую же ответственность перед детьми. Гарантии нужно оставлять для женщин, которые имеют детей грудного возраста, или беременных. Этот законопроект эти гарантии снимает и позволяет женщинам заключать контракт наравне с мужчинами.
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