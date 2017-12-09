Внезапно украинская армия столкнулась с новой проблемой

Украинская армия столкнулась с внезапной проблемой. Вещевое обеспечение личного состава финансировалось всегда по остаточному принципу, десять лет на закупку формы выделяли 1-3% от необходимого, а раз ничего не покупалось, то базы хранения были расформированы, после чего распроданы. Финансирование этого года по статье вещевого обеспечения – 35% от необходимого. И пришла проблема – негде хранить. Опорные склады забиты зачастую под крышу. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского военного волонтера и советника президента Юрия Бирюкова.
По его информации, финансирование следующего года по статье вещевого обеспечения составляет – 52% от необходимого. Хранить будет негде, даже на перегрузке. Проблема станет критичной.
Волонтер подчеркивает, это армия, а значит – пошли шевелиться «шестеренки» машины, рапорты-доклады, проекты-сметы. Весной начнется переоснащение хранилищ. «Приятные хлопоты. А, что нам делать, если когда-то нас профинансируют на, страшно сказать, 100% от потребностей?», – резюмировал Юрий Бирюков.