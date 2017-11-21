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СпецтемаУ русских и сепаратистов истерика, связанная с Порошенко, – журналистка

Блогер: с такими союзниками главная надежда только на свою армию и все у нас будет хорошо

Блогер: с такими союзниками главная надежда только на свою армию и все у нас будет хорошо
Как передает replyua.net, история не прощает ошибок, но преподает хороший уроки для жизни. Именно исходя из этой теории можно не побрезговать и процитировать российских царей, которые заявляли, что «во всем свете у нас только два верных союзника: наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». Украинский блогер Сергей Марченко в своем блоге пишет о том, что эта поговорка российских самодержавцев должна дать вопрос на наше удивление тем, как ведут себя венгры. Мы ведь им в Закарпатье предоставили такую автономию, что даже Крыму не снилась. Там целые районы есть, где украинского не понимают, а власть принадлежит уважаемым мадьярским семьям.

По словам блогера, до слез украинцам обидно, что так себя ведет Польша. Да, резали украинцы поляков. Совершенно верно, были этнические чистки. И поляки резали украинцев. И это тоже были этнические чистки. Украинцы не понимают, зачем сейчас все ворошить, если не с подлой целью выжать максимум уступок от попавшего в беду соседа. Не лучше от поляков Белорусский филиал КГБ, который хватает украинских граждан и передает в Россию. Румыния сидит в засаде за Бессарабией. Турция поглядывает на Крым. ЕС тоже отличный союзник, да только им все равно, сколько территории у нас останется после вторжения. Не стало Крыма – в ответ только обеспокоенность. Не будет Донбасса, тоже самое и с Донбассом. Лишь бы стабильность была. Пусть как при печенегах, хоть до днепровских порогов все оттяпают, лишь бы гансам газ по трубам исправно шел. Даже США, самому могущественному и последовательному нашему партнеру, нужна не столько сильная Украина, сколько сильная переговорная позиция в торгах с Россией.

«Украинская армия – одна из сильнейших в Европе и пользуется безусловным авторитетом в НАТО уже сейчас. Главное, не забывать о своих защитниках и все будет хорошо. Всегда помнить, что тот, кто не кормит свою армию, кормит армию оккупанта. Особенно, когда отвоюем свою землю и наступит мир», – резюмировал Марченко.
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