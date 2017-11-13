Блогер: у Будапешті можуть говорити що завгодно про «угорське Закарпаття», але є вагомий фактор, який не дасть шансу сепаратизму

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Блогер та очільник проекту Patriot Book Олександр Сурков на персональній сторінці в соціальній мережі оцінив шанси Будапешту на загарбання Закарпаття, - про це видання replyua.net інформує з посиланням на оприлюднений експертом у Фейсбукі допис.Так, блогер нагадує, що останнім часом у багатьох західних сусідів України почалось «політичне загострення» - вони почали озвучувати претензії до українського законодавства, дій українських дипломатів і навіть територіальні претензії. Найбільш активними на цій царині виявились угорці, які спершу гостро розкритикували закон про освіту, а потім пообіцяли блокувати інтеграційні намагання України. Тим не менш, Сурков підкреслює, що двічі переможені (одного разу Гітлером, а другого разу – Кремлем) угорці можуть говорити про свою мову та «угорський мир» на Закарпатті все, що завгодно. Але є невеликий фактор, який обмежить всі їх посягання лише розмовами.І назва цього фактору - «128 гірсько-піхотна бригада», пункт постійної дислокації якої – Мукачево. І служать у цій бригаді люди, несумісні з сепаратизмом. Блогер переконаний, що всього двох бригад, укомплектованих як належно, у 2013-2014 роках було б достатньо для того, щоб не було ніяких «ЛРН-ДНР».