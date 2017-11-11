Блогер: а чому Шабунін нічого не розповідає про «потоки» в НАБУ?

Як зауважує блогер Дмитро Вовнянко, він нарешті починає розуміти суть тих претензій, які мають так звані «антикорупціонери» до Міністерства оборони, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, варто зауважити, що антикорупціонери періодично говорили про «потоки» в Міністерстві оборони і звинувачували волонтерів чи окремих генералів в тому, що вони буцімто ці потоки «осідлали». Звісно, доказів так і не було наведено, але блогер наголошує, що він врешті зрозумів суть цих претензій. Дійсно, хіба це прийнятно, коли боєць ЗСУ екіпірований на дванадцять тисяч гривень, при чому і однострій, і берці, і спорядження українського виробництва? Блогер згадує, що «Талан» діставали до того часу, поки він не став видавати достойне взуття. Так само кравці довго гризлись з Міноборони за присутності блогерів – аж поки не було видано нинішню форму. Як результат – Моторола покатався у ліфті, а до Гіві прилетів «Шмель». Навіщо було так робити?
Варто було піти шляхом НАБУ: упакувати бійця у світові бренди (приблизно на шістдесят тисяч гривень кожного), а слідчі НАБУ будуть викликати поліцію, бо їх замкнули у квартирі. Кажете, у Міноборони «потоки»? А чому ніхто не питав про «потоки» в НАБУ? Хоча хто ж це зробить – не Шабунін же, - зауважує блогер.