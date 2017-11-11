Бірюков: перед пересічним солдатом стоять інші загрози, ніж загроза бути заблокованим у квартирі чиєюсь свекрухою

За словами відомого блогера та волонтера Юрія Бірюкова, найкраще все пізнається у порівнянні. Саме тому оглядач пропонує порівняти бійця-спецпризначенця НАБУ та бійця-спецпризначенця ЗСУ, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер визначає основні риси статусу бійця-чпецпризначенця НАБУ. По-перше, його екіпіровано принаймні на шістдесят тисяч гривень, бюджетним коштом для нього оплачено продукцію найкращих світових брендів. По-друге, зарплатня таких службовців сягає тридцяти тисяч гривень на місяць. Живуть вони вдома і несуть службу у мирних містах, глибоко в тилу. Як виявилось, їх основним завданням є подзвонити 102 у разі, якщо чиясь свекруха зачинить слідчого НАБУ у власній квартирі.
На противагу їм, екіпірування бійця-спецпризначенця ЗСУ коштує максимум дванадцять тисяч гривень. У разі, якщо хочеш придбати продукцію непоганих світових брендів, можеш зробити це власним коштом. При цьому зарплатня спецпризначенця становить близько десяти тисяч (у разі, якщо бійці працюють поблизу лінії зіткнення чи за нею, вона виростає до двадцяти тисяч гривень на місяць). Живуть такі спецпризначенці в бліндажах, наметах тощо, а працюють – поблизу лінії фронту. При цьому основне завдання набагато більш серйозне: з «іхтамнетов» зробити «іхтамбільшенетов». Блогер підкреслює, що таке порівняння приурочив до чергового цирку за бюджетні гроші, який стався вчора. Який сенс у тому, що відбувається навколо НАБУ, і коли вже хтось перевірить їх на психічні хвороби чи наркотики? – зауважує блогер.