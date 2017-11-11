валюта
СпецтемаВ Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

Бірюков: перед пересічним солдатом стоять інші загрози, ніж загроза бути заблокованим у квартирі чиєюсь свекрухою

Бірюков: перед пересічним солдатом стоять інші загрози, ніж загроза бути заблокованим у квартирі чиєюсь свекрухою
За словами відомого блогера та волонтера Юрія Бірюкова, найкраще все пізнається у порівнянні. Саме тому оглядач пропонує порівняти бійця-спецпризначенця НАБУ та бійця-спецпризначенця ЗСУ, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер визначає основні риси статусу бійця-чпецпризначенця НАБУ. По-перше, його екіпіровано принаймні на шістдесят тисяч гривень, бюджетним коштом для нього оплачено продукцію найкращих світових брендів. По-друге, зарплатня таких службовців сягає тридцяти тисяч гривень на місяць. Живуть вони вдома і несуть службу у мирних містах, глибоко в тилу. Як виявилось, їх основним завданням є подзвонити 102 у разі, якщо чиясь свекруха зачинить слідчого НАБУ у власній квартирі.

На противагу їм, екіпірування бійця-спецпризначенця ЗСУ коштує максимум дванадцять тисяч гривень. У разі, якщо хочеш придбати продукцію непоганих світових брендів, можеш зробити це власним коштом. При цьому зарплатня спецпризначенця становить близько десяти тисяч (у разі, якщо бійці працюють поблизу лінії зіткнення чи за нею, вона виростає до двадцяти тисяч гривень на місяць). Живуть такі спецпризначенці в бліндажах, наметах тощо, а працюють – поблизу лінії фронту. При цьому основне завдання набагато більш серйозне: з «іхтамнетов» зробити «іхтамбільшенетов». Блогер підкреслює, що таке порівняння приурочив до чергового цирку за бюджетні гроші, який стався вчора. Який сенс у тому, що відбувається навколо НАБУ, і коли вже хтось перевірить їх на психічні хвороби чи наркотики? – зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
10 ноя 2017
11556

Блогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

За словами блогера Mason Lemberg, він не хотів більше торкатись теми подвигів екс-губернатора Михеїла Саакашвілі, але сьогодні останній зробив таку заяву, яка шокувала всіх, - про це інформує видання

10 ноя 2017
8953

Сотник: готуйтесь всі, Путін повертається додому в поганому настрої

Як зауважує російський журналіст Олександр Сотник, російська пропаганда сьогодні працювала на межі своїх можливостей, але навіть вжиті нею надзусилля не можуть приховати того факту, що Володимир

11 ноя 2017
5142

Крушение рейса МН17 на Донбассе: в Нидерландах стало известно о скандальных деталях показаний против Украины

По информации нидерландского издания NRC Handelsblad, депутат этой страны Питер Омцигт, представляющий партию «Христианско-демократический призыв», специально искажает информацию, касающуюся

10 ноя 2017
4712

Муждабаєв: українці допомогли Макаревичу здихатись прихильника «руського миру» у складі гурту

За словами блогера і журналіста Айдера Муждабаєва, принципова позиція українців призвела до того, що в одному з популярних російських рок-гуртів було замінено одного з музикантів, - про це інформує

Последние новости

Блогер: а чому Шабунін нічого не розповідає про «потоки» в НАБУ?

Дипломат: доходит до смешного – мы просим денег у пенсионеров Германии, Канады для того, чтобы наши пенсионеры отдыхали

Блогер: українці не чекали такого від Слєпакова

Бірюков: перед пересічним солдатом стоять інші загрози, ніж загроза бути заблокованим у квартирі чиєюсь свекрухою

Блогер: Сытника обидели – пусть теперь борьба с коррупцией подождет

Сазонов: незрозуміло в якому стані Донбас повернеться в Україну, тому уряд вже зараз вживає заходів

Порошенко провів чергові важливі переговори

МВД установило, откуда были «заминированы» 10 аэропортов Украины

РФ стягивает войска к границе Украины под видом миротворцев ООН, - СНБО

Путин: Манафорт работал не с Россией, а с Януковичем

Аваков: в стране нужно ликвидировать дуализм власти

Путин: виновные за срыв встречи с Трампом будут наказаны

Путин: «Я не слышал предложений США по миротворцам на Донбассе»

Воин АТО рассказал, что нужно сделать для окончания войны на Донбассе

В Украине поздравили Польшу с ее главным государственным праздником

Путин назвал встречу с Трампом успешной

В Желтых Водах из гранатомета обстреляли автомобиль с правоохранителями

Яценюк анонсировал участие «Народного фронта» в президентских и парламентских выборах

Украина должна прекратить железнодорожное сообщение с РФ – постпред Порошенко в Крыму

Крушение рейса МН17 на Донбассе: в Нидерландах стало известно о скандальных деталях показаний против Украины

 Новости за день