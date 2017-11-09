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«Українська армія по церквах не стріляє» - блогер розповів як воював легендарний генерал, призначений сьогодні командувачем АТО

«Українська армія по церквах не стріляє» - блогер розповів як воював легендарний генерал, призначений сьогодні командувачем АТО
За словами блогера Мирослава Гая, він познайомився з Михайлом Забродським ще у далекому 2014 році, і може розповісти про легендарного генерала чимало історій, - про це інформує видання replyua.net.

Так, Гай розповідає, що влітку 2014 року він був добровольцем і зіткнувся з Забродським поблизу Слав’янська і гори Карачун – більш непривабливе місце придумати складно (у перекладі з тюркського, «кара» - чорний, «чун» - смерть). Забродський на той момент керував 95 бригадою і показав себе як фахівець суворий та вимогливий. Можна багато чого згадати про цього командира, але один із випадків є особливо показовим. Гай згадує, що прийшов тоді до Забродського з інформацією: у протестантському храмі, священників якого, як з’ясувалось пізніше, жорстоко вбили, терористи розмістили склад з БК та технікою. Забродський вислухав повідомлення уважно – він знав, що координати точні і перевірені.

Вислухавши Гая, генерал сказав: українська армія не веде вогонь по церквах. З того моменту минуло чимало часу. Ми змогли звільнити Славянськ малою кров’ю, а церква і досі служить прихожанам. Як зізнається Гай, він дуже радий, що Забродський тоді до нього не став дослухатися. Тож можна розраховувати, що він і далі проявить себе як гідний командир. Нагадаємо, сьогодні Михайла Забродського було призначено командувачем сил АТО.
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«Українська армія по церквах не стріляє» - блогер розповів як воював легендарний генерал, призначений сьогодні командувачем АТО

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