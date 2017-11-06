Експерт: у цієї машини є тільки один недолік, і той не в моїх очах. А НАБУ черговий раз осоромилось

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Як наголошує військовий та політичний оглядач Дмитро Вовнянко, мережею розійшлася чергова «зрада». Але чи дійсно це так? – інформує видання replyua.net, посилаючись на допис оглядача в соціальній мережі.Так, блогер повідомляє, що був присутній на брифінгу-презентації броньовика «Тритон», який закуповують прикордонники, як наголошують деякі – за завищеною ціною на заводі президента Петра Порошенка. Власне, йдеться про комплекс на базі бронемашини, до якого входять: комплекс розвідки та радіоелектронної боротьби «Джеб», система передачі інформації, бойовий модуль з дистанційним керуванням та сам броньовик. Цією машиною можна прибути в будь-яку точку кордону, обстежити потрібний район, оперативно передати дані, якщо є потреба – відстрілятись з кулемета (як безпосередньо, так і дистанційно). Потрапити під обстріл і навіть наїхати на міну у такому броньовику не надто страшно – він має до 20 мм броні.До автівки вміщаються сім осіб і вона зїдає пального 15 літрів на 100 кілометрів шляху. Чотири таких машини були у харківських прикордонників, і останні не можуть нарадуватись їм. Єдиний недолік цього броньовика, і то не в очах кожного – це те, що його виробляють на заводі, який належить Петру Порошенку. А щодо чергової «зради», щедро розігнаної НАБУ і коментувати не хочеться: для того, щоб сплутати вартість бойового модуля з ціною свого броньовика – варто бути дуже розумним і кмітливим, - іронізує блогер.