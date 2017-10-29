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СпецтемаБлогер: якщо ви не хочете, щоб вас ґвалтували на вечірках, а мізки ваших близьких роз’їдали наркотики, варто підтримувати правомірні дії поліції

Блогер: а взагалі є різниця з якого приводу волати про «зраду»?

Блогер: а взагалі є різниця з якого приводу волати про «зраду»?
За словами письменника Дмитра Вовнянка, «логіка» деяких користувачів мережі не піддається аналізу, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача, опублікований ним у соціальній мережі.

Зокрема, Вовнянко нагадує, що коли пару років тому відбувалась мобілізація на фронт, окремі користувачі гучно критикували владу за те, що, мовляв, «по нічних клубах та кафе сидять цілі натовпи всяких цілком здорових чоловіків – чому їх ніхто не мобілізує? Чому їх ніхто не ловить і не затримує?». Зараз, коли на фронт вже нікого не мобілізують, правоохоронці вирішують провести рейд на нічний клуб. Крім людей, в яких знайшли наркотики, затримують три десятка тих, хто ухиляється від призову. Що пишуть в мережі «окремі користувачі»? Пишуть, що це беззаконня, що правоохоронці не мали ніякого права так чинити, що це «зрада». А чи є взагалі різниця з якого приводу волати «зрада»? – уточнює Вовнянко.

Нагадаємо, в ніч на суботу київські правоохоронці провели рейд в один із нічних клубів столиці. Там було затримано майже два десятки осіб, у яких виявили при собі наркотичні речовини, а також тридцять двох чоловіків, які ухилялись від призову. Останніх доправили до київського військкомату.
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