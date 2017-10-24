Муженко розкрив подробиці свого візиту до Вашингтона

Очільник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко наразі перебуває з офіційним візитом в столиці Сполучених Штатів. З ким і про що саме говорить Муженко у Вашингтоні, він розповів на персональній сторінці в соціальній мережі, - інформує видання replyua.net.
Зокрема, Віктор Муженко розпочав робочу поїздку до Сполучених Штатів вчора, двадцять третього жовтня 2017 року. За його словами, він готується долучитись до роботи конференції очільників штабів армій країн-членів НАТО та партнерів Альянсу з питань боротьби з тероризмом. Крім того, Муженко повідомив про плани провести екскурсію навчальними центрами та військовими базами, які належать Національній Гвардії Каліфорнії (очільник Генштабу нагадує, що остання є давнім партнером Збройних сил нашої держави).
Сьогодні Муженко провів доволі плідні зустрічі з представниками американських експертних центрів - The Jamestown Foundation та Atlantic Council. За словами очільника Генштабу, було обговорено цілу низку питань. Звісно, у першу чергу йшлося про безпекову ситуацію на Сході України. Крім того, не оминули увагою і питання, які стосуються наростання напруженості у Європі загалом. Муженко підкреслив, що союзники нашої держави з обох боків Атлантики чудово розуміють, що зростання бойових спроможностей і навичок української армії – це найдієвіший чинник стримування імперських посягань Кремля.