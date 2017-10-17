Эксперт: в украинской армии должно быть по одному генералу на управление родом войск, а не полторы сотни как сейчас



В Украине военные расходы должны быть урезаны на 5% за счет сокращения кадров, поскольку до 85% военных расходов составляет зарплата, сокращение штатов поможет привести в порядок ведомство. Прежде всего: все военные должны пройти сложный физический тест и все, кто не проходит аттестацию должны быть немедленно уволены. Как



По его мнению, также должны быть уволены все генералы кроме работников отдела военного планирования Генерального штаба. В украинской армии должно быть по одному генералу на управление родом войск и три генерала в службе генерального штаба, а не полторы сотни как сейчас. Все хозяйственники должны быть немедленно уволены из армии. «Никаких начпродов, начвещей и прочего мусора в армии быть не должно. Кладовщики, снабженцы, продовольственники должны быть все гражданские под присягой и головой должны отвечать за имущество, а военные комиссии должны лишь контролировать их деятельность», – написал Соломон Манн.



Он отмечет, что одного только увольнения генералов и работающих пенсионеров в армии достаточно для снижения на треть военных расходов до 13% с 18%.

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали В Украине военные расходы должны быть урезаны на 5% за счет сокращения кадров, поскольку до 85% военных расходов составляет зарплата, сокращение штатов поможет привести в порядок ведомство. Прежде всего: все военные должны пройти сложный физический тест и все, кто не проходит аттестацию должны быть немедленно уволены. Как передает replyua.net , такое мнение в своем блоге высказал известный израильский политический обозреватель Соломон Манн По его мнению, также должны быть уволены все генералы кроме работников отдела военного планирования Генерального штаба. В украинской армии должно быть по одному генералу на управление родом войск и три генерала в службе генерального штаба, а не полторы сотни как сейчас. Все хозяйственники должны быть немедленно уволены из армии. «Никаких начпродов, начвещей и прочего мусора в армии быть не должно. Кладовщики, снабженцы, продовольственники должны быть все гражданские под присягой и головой должны отвечать за имущество, а военные комиссии должны лишь контролировать их деятельность», – написал Соломон Манн.Он отмечет, что одного только увольнения генералов и работающих пенсионеров в армии достаточно для снижения на треть военных расходов до 13% с 18%.