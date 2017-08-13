Блогер: процес інтеграції України до НАТО пішов, і він незворотний

Блогер Anti-colorados у власному блозі на порталі «Линия обороны» розповідає про те, чому російська розвідка погано працює в Україні і чому процеси інтеграції нашої держави до Північноатлантичного альянсу є незворотними, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує яка істерика розгорілась серед російських можновладців з приводу новини про те, що координаційний та навчальний центр для солдатів України та НАТО у Очакові будують американські військові. У Москві навіть назвали це «недружнім актом». За словами блогера, це звучить приблизно так же само, якби за часів Другої світової війни у Берліні розкритикували б розгортання військ другого ешелону радянської оборони під Смоленськом.
Крім того, у Москві назвали цю подію «порушенням правила про позаблоковий статус України». Цікаво, звідки росіяни отримують інформацію про нашу державу? Як працює їхня розвідка? Чому вони не помітили що вже пару місяців як позаблоковість офіційно (!) канула в Лету – курс в НАТО було закріплено на законодавчому рівні. Більше того, американські техніка та обладнання вже давно в Україні, Вашингтон дуже допомагає Києву з розвідданими тощо. А американських піхотинців ви можете побачити в українських містах доволі часто – варто тільки уважніше придивлятися, - переконує блогер. Все це свідчення того, що, як би не верещали у Москві, процес інтеграції України до НАТО почався, і він незворотний.