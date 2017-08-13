У Жириновського знову істерика через Україну: обіцяє всіх втопити (відео)

Одіозний російський політик, очільник Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський у черговий раз продемонстрував повну неадекватність. Зокрема, цього разу він пообіцяв втопити у морі солдатів НАТО, - інформує replyua.net.
Так, на одному з російських ток-шоу обговорювали тему, яка вже кілька днів не дає спокою Кремлю – будівництво штабу для військових навчань Північноатлантичного альянсу. Як відомо, з кінця липня американці почали будівельні роботи в Очакові. Коментуючи цю подію в ефірі російського телебачення, Жириновський заявив, що «нічого не будо побудовано» з тих причин що «росіяни всіх утоплять». Крім того він поділився іншими планами – утопити взагалі всіх у Чорному морі і знищити «київську владу» - бо це, мовляв, «руська земля». За традицією, де закінчується «руська земля» політик не уточнив.
Відповідні випади він зробив під час суперечки з журналісткою Яніною Соколовською. Остання наголосила, що ніхто нікого втопити не зможе – там концентрація українських озброєнь та військ така, що будь-хто, хто збереться когось топити, сам захлинеться в крові. Жириновський не погодився, і спрогнозував, що «здохнуть ваші американці», бо росіяни їх «знищать, розстріляють і повісять». Наостанок російський політик підсумував, що українці – «підлі тварюки».