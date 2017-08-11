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Блогер: Україна зробить ще чимало недружніх кроків щодо Росії

Блогер: Україна зробить ще чимало недружніх кроків щодо Росії
Як зауважує replyua.net, доволі часто російські можновладці краще знають про події в Україні ніж самі українці. Про один із таких випадків на персональній сторінці в соціальній мережі розповів політичний оглядач Олег Шарп.

Так, 25 липня ВМС Сполучених Штатів розпочали будівництво оперативного центру в Очакові. Призначенням центру стане проведення військово-морських та загальновійськових навчань ЗСУ та вояків НАТО. Таке будівництво варто розцінювати як допомогу Вашингтону своїм військовим союзникам. Багато українців навіть не чули про цю подію, але росіяни не могли не відреагувати. Зокрема, заступник очільника комітету Ради Федерації з питань оборони Франц Клінцевич заявив, що йдеться про «недружній крок», який буцімто порушує українське законодавство. Проявляючи чудеса спостережливості, Клінчевич заявив, що «йде процес вступу України до НАТО».

Звісно, це цікаво – представник держави, яка, будучи стороною Будапештського меморандуму, окупувала Крим і розв’язала війну на Донбасі, обурюється, що ми «здійснюємо недружні кроки» щодо агресора. Блогер прогнозує, що Україна зробить ще чимало «недружніх кроків» - стільки, скільки буде потрібно для повного руйнування російської недоімерії.
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