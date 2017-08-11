В Болгарии прошли учения по стандартам НАТО при участии морпехов из Украины

В учениях Платинум Лайон-2017, проходящих по стандартам НАТО в Болгарии, украинские морские пехотинцы отработали ряд задач по уничтожению опорных пунктов противника и по наступательным операциям, о чем сегодня рассказали в пресс-службе Минобороны Украины, передает replyua.net.
«Цель участия украинских "черных беретов" – приобретение навыков совместных действий в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО», - сказано в заявлении Министерства обороны. В пресс-службе ведомства отметили, что все военные из стран, которые участвуют в учениях, провели патрулирование, различные рейдовые действия, штурм и зачистку населенного пункта, ориентирование и расположение на местности.
Также в Минобороны рассказали, что украинские морпехи были привлечены к специальным курсам корректировки и вызова огня, им удалось отработать нормативы биологической, химической и радиационной защиты, элементы тактической медицины. Напомним, что совсем скоро во Львовской области стартуют "Rapid trident-2017" – международные учения, в которых примут участие военнослужащие из четырнадцати государств, включая Украину.