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Герой України підполковник Сергій Собко очолив одну з найгероїчніших бригад України

Герой України підполковник Сергій Собко очолив одну з найгероїчніших бригад України
Легендарного підполковника, Героя України Сергія Собка, колишнього заступника командира 30-ї ОМБр призначено командиром 128-ї гірсько-піхотної бригади.

Як пише в своєму блозі відомий український журналіст Павло Правий, Сергій Собко – один з легендарних українських офіцерів, які прославилися у війні з Росією. Саме його батальйон брав Савур-Могилу, а потім разом з десантниками 95-ї бригади здійснив знаменитий 400-кілоиметровий рейд тилами ворога, який зараз вивчають офіцери НАТО. Сергій Собко в інтерв’ю ЗМІ вже зазначив, що для нього велика честь очолити одну з найкращих військових бригад в Україні. Також він зазначив, що попереду його бригаду чекають серйозні випробування, протистояти яким цілком по силах одній з кращих бригад в Україні.

Блогер зауважує, що відтепер 33-річний підполковник – командир бригади. Тієї самої, з вояками якої бився пліч-о-пліч під Дебальцевим у лютому 2015. «На жаль, поки немає інформації яке призначення отримає ще один відомий бойовий офіцер, теж Герой України полковник Сергій Шаптала, який до цього командував 128-ю ГПБр. Спродіваймося, що він замінить когось із генералів старої формації», – написав журналіст.
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