Боец АТО: украинские десантники намного сильнее российских, при том, что в РФ отличная школа

Сегодня, второго августа в Украине отмечают день ВДВ, именно этот вид войск всегда считался самым выносливым и беспощадным по отношению к врагу. В зоне АТО украинские десантники проявили себя, как настоящие защитники и герои, именно потому что главной их мотивацией была защита своей Родины - они во многом превзошли российских боевиков, среди которых тоже были бойцы ВДВ. Один из бойцов, который побывал на передовой в составе высокомобильных десантных войск, рассказал «Громадському радио» о праздновании Дня ВДВ и том, как сегодня после военных действий живется на «гражданке».
Боец Богдан Гротка с позывным «Паук», киборг Донецкого аэропорта, служил в львовской 80-й бригаде ВДВ рассказывает, что десантник не может быть десантником только во время службы. У бойца закончился контракт, но он с собратьями живет вместе на районе и каждые три дня занимается спортом. «Не факт, что война закончится Минскими договоренностями. Мы должны быть в форме, чтобы в случае чего встретить врага предельно достойно», – отметил «Паук».
По его мнению, что бы ни говорили, но украинские десантники сильнее российских, при том, что в РФ отличная школа. Воин рассказывает, что в укрытии, где он с сослуживцами был во время боя не выдержал бетон, а ребята выстояли, выстояли против зачистки, разведки, наступления, ДРГ и многого другого.