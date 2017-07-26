Блогер: летальний пінг-понг Білого дому продовжується

Як інформує replyua.net, блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі оцінює шанси України нарешті отримати озброєння летального характеру від Пентагону.
Так, блогер наголошує, що ця історія стала схожа на мексиканський серіал – вона емоційна, банальна і нескінченна. Наприклад, напередодні преса оприлюднила заяву представника Державного департаменту Сполучених Штатів Курта Волкера про те, що питання про надання Києву летальних озброєнь вже активно обговорюється у Вашингтоні. Звісно, така новина викликала значний ажіотаж у середовищі експертів та військових оглядачів, які почали прогнозувати на що варто розраховувати ЗСУ. Серед можливих варіантів називали, зокрема, 84-міліметровий гранатомет AT-4, розроблений спільно шведською SAAB Bofors Dynamics та американською ATK. Тобто, навіть найбільші оптимісти не чекали на FGM-148 Javelin, а передбачали отримання гранатометів, здатних вражати легко броньовані цілі.
Щойно ми встигли зрадіти, як офіційний речник Держдепу Хізер Нойерт повідомила, що питання надання Києву летальної зброї не обговорюється. Власне, пінг-понг у виконанні Білого дому продовжується. Але навіть якщо настане переломний момент і якусь зброю ми таки отримаємо, чи влаштує вона нас?