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Цимбалюк: це можливо завдяки українським солдатам

Цимбалюк: це можливо завдяки українським солдатам
Як нагадує replyua.net, український журналіст Роман Цимбалюк наразі перебуває у відпустці, яку він проводить вдома, у Києві. Відтак, йому на думку спало цікаве спостереження, яким він поділився на власній сторінці в соціальній мережі.

Так, Цимбалюк нагадує, що йому зараз до снаги купа речей. Наприклад, він може гуляти вулицями, випивати з друзями міцні і не надто міцні. Якщо не вистачить готівкових коштів – можна скористатись кредиткою чи сходити до банкомату. Можна дивитись на величний Дніпро, а можна – на киян та киянок. Можна піти в кіно або в піцерію, можна говорити там українською, російською, англійською чи навіть китайською. Можна любити Україну і її чудову столицю, а можна - ні.

Можна піти до ТЦ «Гуллівер» і поговорити там з озброєними бійцями НАБУ, дивлячись їм прямо в очі. Можна критикувати президента і ВРУ, а можна захищати їх. Можна розкритикувати безвіз і говорити, що він непотрібен, а можна придбати квиток і полетіти дивитись Барселону. Можна займатись улюбленою справою і насолоджуватись життям навіть тоді, коли твоя держава бореться за своє право існувати. Все це можливо завдяки щоденній героїчній роботі української армії, яка захищає всіх і кожного з нас, - наголошує Цимбалюк.
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