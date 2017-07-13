валюта
СпецтемаГеращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

Блогер: Янукович профінансує виробництво українських танків

Блогер: Янукович профінансує виробництво українських танків
Як інформує replyua.net, нещодавно соціальні мережі облетіла новина, що кошти, конфісковані у Януковича, будуть частково використані для закупівлі вітчизняних танків «Оплот». З огляду на те, що з приводу цього прозвучало чимало інсинуацій, військовий оглядач Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів.

Так, Указом президента було виділено з так званих «грошей Януковича» триста мільйонів гривень для покупки продукту вітчизняного Укроборонпрому. Крім того, варто нагадати, що українці закінчили партію машин за так званим «таїландським контрактом». Відтак, Олександр Турчинов повідомив, що відтепер українські виробники зброї можуть виготовляти до трьох «Оплотів» на місяць. Більше того, у колах знавців постійно говорять про те, за контрактом з Пакистаном, Київ має поставити до Тегерану сотню танків.

Отже, триста мільйонів на «Оплоти» - це багато чи мало? Якщо говорити про експорті ціни, то Таїланд платив за одну машину $4,9 мільйонів. За таких розрахунків коштів Януковича вистачить на 2,4 «Оплоти». Але, по-перше, це не весь об’єм фінансування – будуть виділятись і додаткові кошти. По-друге, внутрішні закупівельні ціни часто відрізняються від тих, за якими продукція реалізується за кордон. Крім того, Турчинов наголошує, що до 2018 року ЗСУ мають отримати 10 «Оплотів». За словами блогера, у разі формування такої танкової роти, вона стане постійним нагадуванням про виробничі та конструкторські можливості нашої держави і додасть кілька додаткових балів «Укроборонпрому» в очах майбутніх замовників.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ходаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
13 июл 2017
15548

Ходаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

Александр Ходаковский. Бывший командир группировки «Восток», на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что среди боевиков на Донбассе распространяются интересные слухи, - якобы «ЛДНР» объединятся под

13 июл 2017
8880

Писатель: украинцы не могут быть миролюбивой нацией, - это один из мифов

Дмитрий Капранов, известный писатель, заявил о том, что по своему характеру украинцы не могут быть миролюбивой нацией, и то, что украинцы якобы миролюбивый народ, является всего лишь мифом. Как

13 июл 2017
7840

К депутатам пришло прозрение, что Луценко не шутит и снятие неприкосновенности – не пустые слова, – блогер

Долгое время Генпрокурора Юрия Луценко все считали «ручным прокурором» президента, сейчас же резко поменялось мнение не только у нардепов, но и у многих журналистов. Как пишет на своей странице в

Последние новости

Україна пропонує Євросоюзу альтернативу російському Північному потоку-2

Блогер: у нашій країні депутати можуть все: нюхати кокс, дивитись порно…

Портніков: два висновки зі скандалу з турбінами Siemens

Президенти США та Франції обговорили українське питання

Блогер: цей день приніс чимало позитивних «бонусів»

Блогер: росіяни цього не розуміють, тому й приречені все життя пити настоянку глоду

В США директором ФБР станет бывший работник фирмы, представляющей интересы «Роснефти» и «Газпрома»

Блогер показав як «руський мир» знищив Донбас

Блогер: Янукович профінансує виробництво українських танків

Луценко вручив підозри Розенблату та Полякову

У МЗС заявили про небезпеку поїздок до Єгипту: оприлюднено перелік міст

Рябікін анонсував початок переговорів з Ryanair

Мінкульт звинуватив представників УПЦ МП у співпраці з бойовиками

В Україні підготовку за стандартами НАТО пройшли 28 бойових підрозділів ЗСУ

Глава МЗС Німеччини несподівано скасував зустріч з Лавровим

ЗМІ: Туреччина, закупивши російські С-400, відвернулася від НАТО

Дипломат: сегодня Украина пошла «или пан или пропал» и получила неприятный «сюрприз» от европейцев

Луценко викликав Добкіна до ГПУ

Березовець: це дуже небезпечний противник для України

Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг

 Новости за день