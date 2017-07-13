Блогер: Янукович профінансує виробництво українських танків

Як інформує replyua.net, нещодавно соціальні мережі облетіла новина, що кошти, конфісковані у Януковича, будуть частково використані для закупівлі вітчизняних танків «Оплот». З огляду на те, що з приводу цього прозвучало чимало інсинуацій, військовий оглядач Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів.
Так, Указом президента було виділено з так званих «грошей Януковича» триста мільйонів гривень для покупки продукту вітчизняного Укроборонпрому. Крім того, варто нагадати, що українці закінчили партію машин за так званим «таїландським контрактом». Відтак, Олександр Турчинов повідомив, що відтепер українські виробники зброї можуть виготовляти до трьох «Оплотів» на місяць. Більше того, у колах знавців постійно говорять про те, за контрактом з Пакистаном, Київ має поставити до Тегерану сотню танків.
Отже, триста мільйонів на «Оплоти» - це багато чи мало? Якщо говорити про експорті ціни, то Таїланд платив за одну машину $4,9 мільйонів. За таких розрахунків коштів Януковича вистачить на 2,4 «Оплоти». Але, по-перше, це не весь об’єм фінансування – будуть виділятись і додаткові кошти. По-друге, внутрішні закупівельні ціни часто відрізняються від тих, за якими продукція реалізується за кордон. Крім того, Турчинов наголошує, що до 2018 року ЗСУ мають отримати 10 «Оплотів». За словами блогера, у разі формування такої танкової роти, вона стане постійним нагадуванням про виробничі та конструкторські можливості нашої держави і додасть кілька додаткових балів «Укроборонпрому» в очах майбутніх замовників.