ЗСУ ввійшли в рейтинг найсильніших армій світу

Як повідомляє replyua.net, навіть сторонньому спостерігачу помітно, що збройні сили України за останні три роки значно модернізувались та зміцнились. Тим не менш, внутрішнє враження населення може не співпадати з реальним станом справ і оцінками незалежних експертів. Саме тому ресурс «Слово і діло» моніторить світові рейтинги армій – останній було оприлюднено зовсім недавно.
Так, рейтинг армій, сформований порталом Globalfirepower віддав збройним силам України тридцяте місце. Позиція України не змінилась порівняно з попереднім роком. Загалом, аналітика від порталу враховує півсотні факторів, від загальноприйнятих (чисельність збройних сил, кількість військової техніки, підходи до формування особового складу армії) до таких екзотичних як географічні особливості держави, можливість до виробництва певних ресурсів, рівень споживання тощо. У той же час, не брались до уваги такі характеристики, як наявність чи відсутність ядерної збої, нюанси управління.
Всього до рейтингу ввійшли сто тридцять дві держави. Показник України становить 0,5715. Сусідами України в рейтингу стали Швеція та Чехія. Трійку лідерів склали Сполучені Штати Америки, Російська Федерація та Китайська народна республіка.