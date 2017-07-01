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Блогер: спішіть бачити – українському флоту є чим пишатись

Блогер: спішіть бачити – українському флоту є чим пишатись
За інформацією українського блогера Олександра Коваленка, День флоту обіцяє глядачам чудове видовище, - повідомляє replyua.net, посилаючись на сторінку військового оглядача в Фейсбук.

Так, блогер нагадує, що завтра, другого липня 2017 року, вся Україна буде святкувати День флоту. Особливо важливим це святкування буде для Одеси, де вже вишикувались для дефіле військові кораблі. Зрозуміло, що найголовнішою родзинкою свята стане, звісно, флагман українського флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний». Це судно лише нещодавно покинуло Іллічівський судноремонтний завод, а тому заслуговує підвищеної уваги.

Тим не менш, решта кораблів також вражають – серед них, наприклад, середній десантний корабель «Юрій Олефіренко», судно розмагнічування «Балта», ракетний катер «Прилуки», бронекатер «Аккерман», навчальний катер «Почаїв», артилерійський катер «Скадовськ» та катер «Сокаль». У святкуванні візьмуть участь також прикордонники, які похваляться вартовими кораблями «Григорій Куропятников» та «Миколаїв» та катером «Балаклава». Вже зараз суднами можна помилуватись неподалік від Одеського морського вокзалу, тож не пропустіть це видовище - наголошує блогер.
Блогер: спішіть бачити – українському флоту є чим пишатись
Блогер: спішіть бачити – українському флоту є чим пишатись
Блогер: спішіть бачити – українському флоту є чим пишатись
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