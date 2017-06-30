Пономар: НАТО зробить подарунок Україні до Дня незалежності

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Політичний оглядач Олег Пономар в особистому блозі повідомляє кілька приємних новин цього дня, які називає «п’ятничним десертом», - про це портал replyua.net інформує з посиланням на сторінку блогера в соціальній мережі.Так, сьогодні, тридцятого червня 2017 року, Україна черговий раз отримала підтвердження серйозних намірів Північноатлантичного альянсу щодо підтримки нашої держави. Наприклад, результатом зустрічі очільника Міністерства оборони Степана Полторака та генерального секретаря НАТО Йенса Солтенберга стала домовленість про участь військових з держав-членів Альянсу у параді до Дня незалежності України. Що може слугувати кращим доказом високого рівня співпраці, ніж солдати НАТО на Хрещатику? Ця новина ще раз переконує нас в тому, що Україна остаточно утвердилась як східний фланг Альянсу, - наголошує блогер.Бундестаг сьогодні теж радує приємними новинами – він не тільки схвалив закон про одностатеве партнерство, а і наголосив на необхідності поглиблення співпраці з державами так званого «Східного партнерства», до яких належить і Україна. І ще і одна новина до «корзини Гаага» - Нідерланди наважились створити трибунал для розслідування катастрофи МН-17.