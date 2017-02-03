У Міноборони спростували інформацію про "геноцид" під Авдіївкою

Збройні сили України у війні проти проросійського окупанта в зоні антитерористичної операції не застосовують свої танки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО, передає replyua.net.
У повідомленні наголошується, що попередня інформація від деяких представників ЗМІ про те, що нібито до лінії розмежування було стягнено українські танки, являється неправдивою та вигаданою. «На даний момент вищевказана бронетехніка знаходиться у резерві ЗСУ на випадок прориву бойовиками лінії української оборони. Тоді танки будуть реагувати на це і застосовуватися для захисту територій. На даний момент танкові війська участі у бойових діях не приймають взагалі», - наголошується у тексті повідомлення.
Як повідомлялося раніше, в районі населеного пункту Авдіївка було зафіксовано декілька українських танків. Відомо, що російсько-терористичні війська вже шосту добу поспіль активно атакують позиції сил антитерористичної операції в районі Авдіївки. Обидві сторони несуть втрати. За даними Міноборони України, проросійські сепаратисти регулярно застосовують заборонену Мінськими угодами важку артилерію. Наразі з даного міста евакуювали декілька сотень мирних громадян.