Украина получила от Литвы крупнокалиберные пулеметы

В прошлом году власти Литвы передали Украине 146 единиц летального оружия, и среди них – оружие производства СССР. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, такие данные появились в базе ООН в разделе «Информация о глобальной торговле оружием».
Как стало известно, за прошедший год литовские власти передали Киеву 86 пулеметов ДШК, которые устанавливаются на технику и используются на станке, а также 60 пулеметов КПВТ, которые устанавливаются на БТР. В настоящий момент это оружие украинские бойцы используют в зоне АТО для противостоянии агрессии со стороны России. Кроме того, Литва передавала Украине советские боеприпасы, которые хранились на складах несколько десятилетий, и в общей сложности украинская армия получила 150 тонн боеприпасов.
Нужно отметить, что Литва входит в список государств, которые оказали Украине самую крупную военную помощь с начала вооруженного конфликта на Донбассе. В списке стран, оказывающих помощь, также значатся Соединенные Штаты, Канада и Великобритания, однако эти государства не поставляют в Украину летальное оружие.