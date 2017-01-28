валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Украина получила от Литвы крупнокалиберные пулеметы

Украина получила от Литвы крупнокалиберные пулеметы
В прошлом году власти Литвы передали Украине 146 единиц летального оружия, и среди них – оружие производства СССР. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, такие данные появились в базе ООН в разделе «Информация о глобальной торговле оружием».

Как стало известно, за прошедший год литовские власти передали Киеву 86 пулеметов ДШК, которые устанавливаются на технику и используются на станке, а также 60 пулеметов КПВТ, которые устанавливаются на БТР. В настоящий момент это оружие украинские бойцы используют в зоне АТО для противостоянии агрессии со стороны России. Кроме того, Литва передавала Украине советские боеприпасы, которые хранились на складах несколько десятилетий, и в общей сложности украинская армия получила 150 тонн боеприпасов.

Нужно отметить, что Литва входит в список государств, которые оказали Украине самую крупную военную помощь с начала вооруженного конфликта на Донбассе. В списке стран, оказывающих помощь, также значатся Соединенные Штаты, Канада и Великобритания, однако эти государства не поставляют в Украину летальное оружие.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Стала известна интересная деталь переговоров Трампа и Путина

У Мессі важка втрата

Відомий журналіст пояснив, що очільник Кремля може запропонувати Трампу

ДПСУ затримала українців, які везли до Росії пристрій військового призначення

Маккейн обратился к Трампу с жестким заявлением о Путине

У поліції розповіли про критичні ситуації на дорогах

Блогер: Бальчун реформирует «Укрзализницю», гастролируя с концертами по всей Польше

Российский художник высмеял новый семейный закон в РФ

Одна з країн ЄС виступає за якнайшвидше зняття санкцій з Росії

Тимошенко розповіла про переваги, які отримає Україна після відставки уряду

Власти Венгрии заговорили о снятии санкций с России

РФ намагалася дискредитувати Порошенка перед Нобелівським комітетом

У Білому домі оголосили про важливе рішення щодо сирійських біженців

Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Сазонов: Россия спешит вернуть Донбасс в Украину

Що для України означає збільшення "мінімалки"?

У Варшаві прокоментували рішення Києва стосовно мера Перемишля

Скончался талантливый Александр Тиханович

У Каліфорнії почали збирати голоси, щоб відділитися від США

Зловмисники обстріляли будинок генерала з гранатомету

 Новости за день