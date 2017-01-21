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Муженко нагадав про головне досягнення ЗСУ у війні проти російського окупанта

Муженко нагадав про головне досягнення ЗСУ у війні проти російського окупанта
Українські військовослужбовці, які відстоювали свободу та незалежність України, утримуючи позиції в Донецькому аеропорту, змусили проросійських терористів відмовитися від майбутніх атак. Про це у себе на Фейсбуці розповів керівник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає replyua.net.

«Це було важливе завдання для української армії, воно було дуже важким… Однак ЗСУ змогли його виконати. Ми змогли не тільки вистояти, а й нанести противнику таких страт, що йому довелося просто просити про перемир’я. Кількість вбитих та поранених з того боку була настільки великою, що у бойовиків не залишалося ніякого другого вибору», - пригадав він.

За словами начальника Генштабу ЗСУ, героїчний вчинок «кіборгів» відновив втрачений дух української армії та створив прообраз сучасного солдата українських збройних сил. Крім того Муженко відзначив, що це був приклад незламного духу, коли невелика за численністю армія може протистояти багаточисленній сильній армії противника, яка підкріплені російськими спецназівцями та іншими російськими елітними спецпідрозділами. Також варто зазначити, що на час «битви за Донецький аеропорт» українські військові мали застарілу зброю і фактично воювали ржавими «стволами».
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