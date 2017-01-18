НАТО буде підтримувати України - Муженко

Керівник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Північноатлантичний альянс чудово розуміє, яку загрозу створює Російська Федерація для Європи під час ведення гібридної війни з Україною. Про це у середу на сторінці у Фейсбуці повідомляє прес-центр ЗСУ, передає replyua.net.
«Ми показали всім керівникам генеральних штабів країн-членів НАТО можливі сценарії, ескалації збройного конфлікту на Донбасі. Це напряму стосується також і загальноєвропейської безпеки», - зазначив Муженко. В той самий час він сказав, що всі без винятку союзники підтвердили свою рішучу готовність до продовження підтримки України. Крім тог вони засудили всі можливі прояви російської агресії.
За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія може почати вторгнення на територію України в будь-який момент, оскільки ситуація залишається досить непередбачуваною. Муженко підкреслив, що Україна готова боротися: за три роки нам вдалося відбудувати сильну та надійну армію. Як повідомлялося раніше, командири бойовиків 1 АК Збройних сил РФ дали наказ особовому складу діяти рішуче та за будь-якої ціни зупинити «повзучий наступ військових Збройних сил України на Донбасі».