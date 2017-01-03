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Березовець розповів за яких умов Україна отримає летальні озброєння

Березовець розповів за яких умов Україна отримає летальні озброєння
Політолог Тарас Березовець пояснив журналістам за якиих умов українці можуть розраховувати на те, що Сполучені Штати нададуть нам летальні озброєння, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Гордон».

Так, Березовець нагадує, що з моменту початку російської агресії проти України, питання летальних озброєнь постійно залишалось на порядку денному. Тим не менш, адміністрація діючого президента Сполучених Штатів Барака Обами не пішла на такий крок, вважаючи, що він призведе до ескалації насильства. Наразі, зі зміною основних гравців у Вашингтоні, ситуація може кардинально помінятись. Так, політолог наголосив, що обраний віце-президент Майк Пенс доволі чітко артикулював свою позицію щодо російської агресії: він вважає її абсолютно неприйнятною. Якщо Пенс збереже свій вплив у новій адміністрації, то можна говорити, що питання про надання летальної зброї буде вирішене доволі швидко.

Березовець нагадує, що новий проект оборонного бюджету Сполучених Штатів передбачає надання Україні летальної зброї оборонного призначення. Тим не менш, можливо, скоро наші збройні сили можуть претендувати і на наступальні летальні озброєння, - зауважив політолог.
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