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Маломуж: 2016-ий рік «тиші» на Донбасі обійшовся Україні занадто дорого – 211 воїнів не повернулися додому

Маломуж: 2016-ий рік «тиші» на Донбасі обійшовся Україні занадто дорого – 211 воїнів не повернулися додому
Екс-керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі «Громадського радіо» розповів про війну на Донбасі і про ситуацію на лінії зіткнення у 2016 році.

За словами військового, війна ані на мить не зупинялася, тільки набула нових форм. Росія прагне постійно тримати в напрузі не тільки військових, а й українців на мирній території країні, час від часу створюючи провокації на кордоні з Херсонщиною та провокуючи наступальні операції на сході. Серед найбільш знакових провокацій Кремля у 2016 році Микола Маломуж виділив масове затримання кримчан, проведення спецоперацій на Світлодарській дузі, провокації на Маріупольському напрямку. «Ще одна «хвороба» - не дотримується режим тиші, потрапляючи у важкі ситуації, ми втрачаємо людей. Іноді це недотримання норм поведінки з технікою, відсутність системного підходу в плані навчання, контролю», – зазначив екс-керівник служби зовнішньої розвідки. В той же час він відмітив, що Україна піднялася на голову в плані створення потужної системи оборони і безпеки. Це розвідка, більш ефективні дії СБУ, нові сили збройних сил – Сили спеціальних операцій, нова техніка.

Відповідаючи на запитання про втрати ВСУ у нинішньому році Микола Маломуж наголосив на тому, що, незважаючи на режим тиші, війну ніхто не припиняв. «Починаючи від попадання наших військовослужбовців на мінне поле або закладку, обстрілів, прямих атак, диверсій. Це реальна війна з бойовими втратами. Це снайперські, ракетні, артилерійські обстріли, настання БТР-ами, міни, дії спецназу», – розповів Маломуж.
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