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"Азов" розповів, як їхні командири дізнаються про те, що їх затримали, перебуваючи у себе на базі

"Азов" розповів, як їхні командири дізнаються про те, що їх затримали, перебуваючи у себе на базі
У полку «Азов» спростовують заяви терористичної організації «Донецька народна республіка» про те, що вони нібито затримали одного з членів «Азову» - командира відділення розвідувального батальйону. Про це сьогодні, 26-го листопада, повідомив прес-центр «Азову», передає replyua.net.

У інформаційному листі з висміюванням бойовиків зазначили, що командир розвідувального батальйону дізнався про те, що його затримали проросійські найманці, коли він знаходився на території своєї бази. «Дане повідомлення сепаратистів вкотре показує, з якими смердючими ворогами доводиться боротися Україні. Все, що вони можуть – затримувати нас без нас. Ну і ще вони можуть вигадувати героїчні історії, про те, як дядя Льоня затримав українського карателя. Вони просто беруть першого, хто їм до вподоби, просто з вулиці, і видають його за бійця української армії, щоб показати які вони молодці», - повідомили представники «Азову».

Як повідомлялося раніше, один з керівників терористичної організації «ДНР» Басурін Едуард заявив, що 23-го листопада «ополченці затримали командира розвідувального батальйону полку «Азов» неподалік блокпосту в районі населеного пункту Майорськ».
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