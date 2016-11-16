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У штабі АТО перевірили інформацію про "українського диверсанта" - таки традиція

У штабі АТО перевірили інформацію про "українського диверсанта" - таки традиція
У штабі АТО перевірили та прокоментували заяви російських спецслужб щодо затримання «українського диверсанта» в Севастополі 16-го листопада поточного року, назвавши це нісенітницею та черговою провокацією з боку ФСБ. Про це сьогодні, 16-го листопада, виступаючи на брифінгу в Києві, розповів спікер Міноборони України з питань АТО Лисенко Андрій, повідомляє replyua.net.

«Ми проаналізували заяву російської ФСБ, перевірили всі дані, звернулися до всих можливих джерел і дійшли до висновку, що вони пішли новою дорогою: раніше російські спецслужби говорили про «українських диверсантів» лише по понеділках, а тепер зробили крок в бік середи. Хотілося б ще раз заспокоїти українців: жодного громадянина України окупанти в Криму не затримували під виглядом диверсанта. Скоріше за все, що новим «українським диверсантом», якщо існує така людина взагалі, став хтось сі своїх у ФСБ», - розповів полковник.

В той самий час він зазначив, що на сьогоднішній день в анексованому Криму знаходиться дуже багато українських громадян, які служили в лавах Збройних сил України. «Це пенсіонери, які можуть стати «українськими диверсантами» в російських спецслужб», - додав Лисенко.
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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