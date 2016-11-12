Правила набора контрактников могут измениться

В Минобороны Украины рассматривают внесение изменений в правила набора контрактников, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Управления по связям с общественностью ВСУ. Виктор Муженко, начальник Генштаба, заявил о том, что все военные будут заключать контракт только на определенный срок.
По словам главы Генштаба, готовится законопроект об отмене контрактов до особого периода или до объявления демобилизации. «Все контракты теперь будут заключаться на определенный срок действия. Контракт на полгода смогут заключать граждане, которые были уволены с военной службы во время особого периода, и те, кто хочет еще служить по контракту. Через полгода эти военнослужащие могут продлить контракты еще на такой же срок или на срок, превышающий шесть месяцев», заявил Муженко.
Глава Генштаба отмечает, что во время особого периода контрактники получат возможность продолжать службу, заключив новый контракт, или уволиться с контрактной службы по истечении срока заключенного ранее контракта. Все категории уволенных военных будут относиться к оперативному резерву первой очереди, добавил Муженко.
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