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Лисенко прокоментував заяви ФСБ РФ щодо "українських диверсантів"

Лисенко прокоментував заяви ФСБ РФ щодо "українських диверсантів"
У Міністерстві оборони України кажуть, що інформація ФСБ Росії стосовно затримання на території окупованого Севастополя начебто представників диверсійної групи від Головного управління розвідки Міноборони України не правдива. Про це сьогодні, 10-го листопада, заявив спікер Міністерства оборони з питань антитерористичної операції Лисенко Андрій, пише українське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Все що можна з цього приводу сказати, то це те, що Федеральна служба безпеки РФ ніяких українських диверсантів не затримувала, адже таких на території окупованого Криму чи Севастополя немає. Все, що говорять в ФСБ РФ – це спроба показати свою умілість та завзятість, - які вони молодці і виконують свою роботу. При цьому вони дурять не тільки народ і світову спільноту, а й своє найвище керівництво», - зазначив полковник.

В той самий час Лисенко відзначив, що якщо згадати та скласти до купи всі попередні непідтверджені заяви ФСБ, то можна зробити простий висновок: російські спецслужби - це фабрика брехні. Як повідомлялося раніше, російська ФСБ заявила, що 9-го листопада 2016 року вона затримала диверсійну групу української розвідки, яка готувала теракт на об’єктах військової інфраструктури.
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