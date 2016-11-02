В зоні АТО вже немає жодного мобілізованого

На сьогоднішній день, як і обіцяв президент Петро Порошенко, демобілізацію шостої хвилі було повністю завершено, не враховуючи тих військових, які наразі проходять медичне лікування або стосовно яких проводиться службове розслідування. Про це доповів президенту України Петру Порошенку голова Генштабу Збройних сил України Муженко Віктор під час присутності керівника Міністерства оборони Степана Полторака, передає replyua.net.
Як повідомляє прес-центр глави держави, Порошенко нагадав, що шоста хвиля демобілізації мала завершитися до кінця жовтня. «Виконуючи роль президента України, як головнокомандуючий, я готовий доповісти українському народу, що на сьогоднішній день в зоні проведення антитерористичної операції жодного мобілізованого військовослужбовця немає. Наразі Збройні сили потрібно забезпечувати добровольцями, воїнами, які будуть служити за контрактом. Вони мають пройти відповідну спецпідготовку, бути про мотивованими та добре забезпеченими», - сказав він.
В той самий час Порошенко зазначив, що зараз в зоні АТО знаходяться виключно військові за контрактом, які пройшли якісну бойову підготовку, вони добре натреновані та навчені, і можуть давати гідну відсіч противнику. За даними керівника Генерального штабу ЗСУ, за ввесь час проведення АТО на службу за контрактом прийнято 90 тисяч осіб.
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