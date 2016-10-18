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Украинцы собрали для армии 160 миллионов гривен

Украинцы собрали для армии 160 миллионов гривен
На счета Министерства обороны Украины продолжают поступать средства от граждан, которые стараются оказывать посильную помощь украинской армии. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС-Украина, сегодня об этом рассказал Алексей Чернобай, представитель Минобороны.

По его словам, в текущем году украинцы оказали помощь Вооруженным силам в размере 680 тысяч гривен, и эти деньги были перечислены на счета министерства. Кроме того, за все время действия программы по оказанию помощи ВСУ граждане Украины перечислили свыше 161 миллиона гривен. Напомним, что сегодня Петр Порошенко, президент Украины, заявил о том, что в зоне боевых действий теперь будут проходить службу только те военные, которые подписали контракты.

По его словам, после демобилизации всех призывников на Донбассе их заменят не срочники, а контрактники, и уже в конце этого месяца наша страна полностью переходит на контрактную службу. Однако президент также подчеркнул, что срочную службу в Украине сохранят, но ни один срочник не будет принимать участия в военных действиях.

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