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В Украине насчитывается свыше 180 тысяч участников боевых действий

В Украине насчитывается свыше 180 тысяч участников боевых действий
На сегодняшний день статус участника боевых действий в Украине получили около 182 тысяч человек, передает replyua.net со ссылкой на «Слово и Дело».

Сегодня эти цифры озвучил Дмитрий Гуцуляк, спикер Министерства обороны Украины. По его словам, с начала войны на востоке Украины статус участника боевых действий уже получили 182 тысячи сотрудников и военнослужащих ВС Украины, кроме того, тысяче участников боевых действий были вручены различные награды и отличия. Гуцуляк подчеркнул, что число военных, получающих статус участника боевых действий, увеличивается с каждым месяцем. Напомним, что, между тем, ситуация на Донбассе не стабилизировалась.

Только за прошедшие сутки террористы нарушили режим прекращения огня несколько раз, а на мариупольском направлении российско-оккупационные войска открыли огонь из запрещенного артиллерийского оружия. Эксперты не исключают, что после убийства Моторолы, одного из лидеров боевиков террористической «ДНР», конфликт на Донбассе усугубится, и количество обстрелов резко возрастет.

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