В зоне АТО останутся только контрактники, - Полторак

После демобилизации шестой очереди военных в зону АТО будут отправлять только контрактников, и очередной волны мобилизации не будет. Как передает replyua.net, такое заявление в эфире 5 канала прозвучало от министра обороны Украины.
По словам Степана Полторака, как завершится демобилизация последней волны, а это будет в конце октября, в зону АТО и на фронт будут отправлять только тех военных, которые проходят контрактную службу. «На линии соприкосновения не останется ни одного срочника, все они отправятся домой, и в зоне АТО будут проходить службу контрактники», подчеркнул министр. Он отметил, что большинство частей Украины уже сформированы, и в них проходят службу военные, взятые по контракту.
В период с января по сентябрь этого года на контрактную службу были приняты 57 тысяч человек, и каждый месяц в среднем набирают от пяти до семи тысяч военных. Напомним, что реформирование Министерства обороны должно быть завершено к концу 2018 года, а до конца текущего года планируется реформировать четверть Генштаба и 40 подразделений министерства.
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