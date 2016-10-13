Богдан Бондар: Вдоль 420 км в Украину с России ежедневно заходят эшелоны с боеприпасами и танками

Как передает replyua.net, генерал-майор, начальник Главного командного центра – заместитель начальника Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины Богдан Бондар рассказал, как российско-сепаратистские войска срывают перемирие в зоне АТО, когда завозят новую военную технику на восток Украины.
«Мы четко понимаем, что общее руководство группировками войск ДНР и ЛНР, которые в соответствии воюют против ВСУ, подконтрольны непосредственно Российской Федерации. Полная поставка вооружения, подготовка, оплата всех этих расходов осуществляется Российской Федерацией. Конечно, в «нормандском формате» на уровне безопасности группы, на уровне военных экспертов эти вопросы поднимаются. Это понимают, как представители Франции, так и Германии, это понимают и представители Российской Федерации. Но задача у них одна – сказать, что их здесь нет, что они просто пришли, чтобы обеспечить мир, при этом не забывая поставлять все новые и новые боеприпасы, готовить новые ДРГ, препятствовать действиям ОБСЕ в качестве сбивания тех же беспилотников, постановки радиопомех при выполнении миссией ОБСЕ определенных задач и препятствуя опять же доступу миссии ОБСЕ в неконтролируемые участки российско-украинской границы, которая составляет около 420 км», – рассказал Богдан Бондар.
По его словам, вдоль 420 км – это территория, через которую заходят эшелоны с боеприпасами, с танками, с артиллерией, и отсюда соответственно вывозятся те ценности, которые необходимы Российской Федерации для восстановления каких-то своих производств на территории России.
«Сколько бы критики не тешили себя, следует подчеркнуть, что ВСУ уже способны реагировать на реальные серьезные угрозы, стоящие со стороны Российской Федерации. И заслуга в этом украинского общества, ВСУ, простых солдат-контрактников, которые сейчас выполняют задачи в зоне проведения АТО», – резюмировал Богдан Бондар.
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