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В районі Петрівського готують пост для СММ ОБСЄ

В районі Петрівського готують пост для СММ ОБСЄ
Збройні сили України наразі займаються створенням пункту спостереження та укриття для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в районі населеного пункту Петрівське. Як відомо, в даному районі напередодні, 7-го жовтня, відбулося розведення сил та засобів. Про це повідомляє прес-центр Міноборони, посилаючись на заяву глави української групи СЦКК Кременецького Бориса, передає replyua.net.

«Спостерігачі ОБСЄ мають безперервно проводити моніторинг по всі ділянці даної зони безпеки. всі результати їхньої роботи можна відстежувати у щоденних звітах на офіційному веб-сайті. Наразі Збройні сили України розпочали роботи по зведенню пункту укріплення та спостереження для СММ ОБСЄ. Дані роботи виконуються задля забезпечення безпеки в можливих ситуаціях загострення бойових дій на даній території», - зазначається у інформаційному листі.

Кременецький також зауважив, що на позиціях, з яких вчора вийшли наші військовослужбовці, буде проводитися цілодобове чергування представниками української сторони СЦКК. В районі Петрівського буде також споруджено пост спостереження для представників СЦКК, передбачений рамковою домовленістю від 21-го вересня 2016 року.

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