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Полторак: Украина ждет вооружение от США

Полторак: Украина ждет вооружение от США
Если Соединенные Штаты примут решение о предоставлении Украине летального оружия, Киев надеется получить, в первую очередь, противотанковое оружие и средства противовоздушной обороны.

Как информирует replyua.net, об этом в эфире 24 канала рассказал Степан Полторак. По словам министра обороны Украины, в первую очередь, Украина будет просить у Соединенных Штатов средства противовоздушной обороны, а также противотанковое оружие, и это вооружение необходимо нашей стране. Впрочем, Полторак пока не может сказать, когда в Вашингтоне примут решение о предоставлении летального оружия. Напомним, что ранее в Министерстве обороны заявили о том, что очередной волны мобилизации в Украине не будет в ближайшее время. Этого удалось добиться благодаря контрактной службе. Число военных, желающих пройти контрактную службу, увеличивается с каждым месяцем.

До конца этого года ВСУ пополнят еще больше десяти тысяч контрактников, а с начала текущего года контракты успели подписать больше 50 тысяч военных. Из них свыше шести тысяч – это офицеры, кроме того, еще несколько тысяч прошли специальный отбор и подпишут контракты после курса подготовки.

Горячая тема: Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш
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04 окт 2016
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Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

По словам политика, доктора юридических наук Степана Гавриша, все действия Путина направлены на то, чтобы получить Украину в качестве своеобразной полуколонии. О вероятности привлечения к


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