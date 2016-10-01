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У бойовиків на Сході, які не вбивали, є шанс зберегти життя та заробити великі гроші, – Лисенко

У бойовиків на Сході, які не вбивали, є шанс зберегти життя та заробити великі гроші, – Лисенко
Як передає replyua.net, спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко в ефірі Громадського радіо пояснив свою ідею, яку раніше оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Він запропонував для обговорення метод переманювання бойовиків на українську сторону, пропонуючи бойовикам грошову винагороду за перехід з одиницею техніки.

За словами Андрія Лисенка, йдеться передусім про розширення програми СБУ, коли бойовики, які здаються і відкривають спільників отримують амністію. Або ж навіть про розширення, або про нову програму. Зараз ситуація склалася так, що не скористатися цією ідеєю було б нерозумно. Сьогодні на території ОРДЛО не відчувається затишшя, оскільки активність бойовиків пов'язана не з війною, а збагаченням, мародерством. Багато дезертирів – у нас є відомості, що за останню добу близько 10 осіб втекли зі зброєю, повідомив речник АТО.

«Вони тікають кудись. Останнім часом, у зв'язку з такою ситуацією, на їх території з Російської Федерації прибувають нові підрозділи, які виступають як загороджувальні загони. Ще в минулому році кодон був укріплений таким чином, щоб на пунктах пропуску бойовики не змогли повернутися на територію Росії. Були спроби прорватися на техніці, але їх всіх знищили, спалили техніку. Таким чином, бойовики опинилися ізольованими від цивілізованого світу. До нас вони можуть потрапити тільки завдяки програмі СБУ «На тебе чекають вдома!». Якщо не мають «крові на руках» проти наших військовослужбовців і мирного населення – вже десятки бойовиків скористалися цією програмою», – зазначив Лисенко.

Щодо ініціативи фінансового переманювання бойовиків, то Андрій Лисенко розповів, що сам був ініціатором такої пропозиції. «Ініціатива була заснована на моєму особистому досвіді, коли я проходив службу в миротворчому контингенті в Іраку. Американці цілеспрямовано, офіційно викуповували у місцевого населення або бойовиків засоби враження своєї техніки. Вони встановили фіксовану оплату: РПГ – 200 доларів, ПЗРК – 800 доларів. Американці забирали можливі засоби ураження, тим самим зберігаючи свою техніку. Платили 200-800 доларів, а літак, який можна збити такою технікою коштує десятки тисяч доларів. Особисто я пам'ятаю одного іракця, який прийшов до нас на КПП, приніс з собою два ПЗРК, тобто 1600 доларів – на той момент, це були величезні гроші. Сказав, що знайшов секретний склад, витягнув все звідти, розуміє, що ризикує, але пообіцяв зіграти на ці гроші весілля», – розповів Лисенко.

За його словами, у нашій ситуації мова йде і про важку техніку. Там багато бойовиків, які не брали безпосередньої участі в бойових діях, але мають доступ до озброєнь, знають, де знаходяться склади. Проблема бойовиків в тому, що близько 700 танків не мають укомплектованого екіпажу. У бойовиків немає системності, вони незадоволені штатними російськими військовослужбовцями, які взагалі не вважають їх за людей. Вони їх принижують, ображають, б'ють, вбивають. У бойовиків великий зуб на їх російських кураторів. Тікаючи на техніці, у бойовиків є багато шансів уберегтися і перейти на нашу сторону. Вони збережуть собі життя і зможуть отримати грошову винагороду за техніку. Можна говорити про розмір винагороди – ми, наприклад, знаємо, що за підбитий танк нашим бійцями виплачується премія в розмірі близько 48 тисяч гривень. Така ж сума може стосуватися тих же бойовиків, які переженуть нам танк. «А ми, крім того, що отримаємо справну техніку, зможемо зберегти життя наших солдатів. Найголовніше, щоб було менше небезпеки для наших хлопців», – резюмував Андрій Лисенко.

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