Невозможность разорвать контракт может отпугнуть многих ребят, которые хотят защищать Родину – юрист

Как передает replyua.net, накануне президент Украины ветировал закон о праве военных разрывать контракты до окончания особого периода. О последствиях и пути решения в эфире Громадського радио рассказал юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
«Я считаю, что власть несколько злоупотребляет готовностью граждан защищать родину. Международные стандарты действительно позволяют ограничивать права в некоторых случаях, но за соблюдением ряда условий, которые здесь, на мой взгляд, не соблюдены. Важно указать, что президент после вето этого законопроекта не сослался ни на один пункт Конституции, выразив лишь свою позицию, что принятие этого закона повлияет на обороноспособность армии, потому что все сразу воспользуются своим правом и освободятся из армии. Если бы речь шла о каких-то недостатках законодательной техники или нарушении регламента Верховной Рады, то президент должен был это озвучить. Тогда его заявление выглядело бы не политическим, а выглядело бы как полномочия, использованные в рамках Конституции. Вот в этом проблема», – отметил Виталий Дудин.
По его словам, ситуация может заставить людей наносить какой-либо вред своему здоровью, или совершать какие-то дисциплинарные уступки, чтобы разорвать контракт. Важно определить, что такая позиция президента противоречит утвержденной им Стратегии национальной безопасности Украины, в которой прямо говорится о повышении мотивации у военнослужащих и о ставке на качественное, а не количественное, измерение подготовки вооруженных сил Украины. Реформа ВСУ предусматривает пересмотр численности, в частности.
«Президентское вето может привести к тому, что проблема будет не просто заморожена, а приведет к определенным недоразумениям уже сейчас. Кроме расторжения контракта в какой-то криминальный образ или из-за повреждения собственного здоровья, есть возможность обжаловать блокировки расторжения контракта в суде. И такие решения уже выносятся. Еще были случаи, когда военные, которые не могли разорвать контракт, обращались в Конституционный суд с требованием предоставить им толкование. И они ставят довольно обоснованные вопросы о том, может ли сейчас в Украине идти о какой-то особом периоде, так как такой период по закону охватывает период военных действий, а у нас сейчас происходит АТО. Но КСУ сейчас отодвинулся от этого вопроса», – рассказал юрист.
Если парламент наберет достаточное количество голосов для преодоления вето, оно будет преодолено. Второй вариант – доработка закона, и сужение количества лиц, на которые он будет распространяться.
Юрист дал свои советы тем, кто хочет разорвать контракт. Административно-судебный порядок защиты прав не предусматривает компенсации. То есть, если суд встанет на сторону военного, можно добиться лишь расторжения контракта. Во-вторых, никаких санкций за использование своего права на защиту быть не может, если суд будет неудачным, человек просто продолжит служить дальше.
«Я хочу еще раз подчеркнуть, что ограничения определенных прав людей могут быть применены, но при соблюдении ряда условий. Первое: угроза должна иметь национальный характер, а не ограничиваться какой-то локальной территорией, как сейчас в Украине. Второе: такие ограничения должны устанавливаться на какой-то определенный срок, а особый период у нас неопределенный никакими сроками. Кроме того, не допускается нарушение базовых свобод и прав. А удерживание в подневольном состоянии – это нарушение базовой свободы. Также государство может требовать бессрочной службы только при объявлении военного или чрезвычайного положения, у нас же сейчас войны нет. Поэтому, учитывая приведенные пункты, можно готовить административный иск, предварительно обращаясь к Министерству обороны с требованием предоставить определенные разъяснения. Также нужно фиксировать факт своего согласия или несогласия с продолжением своего контракта», – отметил Виталий Дудин.
По его мнению, авторы законопроекта приложили недостаточно усилий для его лоббирования. Они ссылаются в пояснительной записке в нарушение принципов свободы договора. Как по мне, здесь речь идет о значительно более фундаментальном праве человека: права на жизнь, достоинство и свободный выбор своей деятельности и рода занятий, резюмировал юрист.
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