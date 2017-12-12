ТВ РФ назвало «сенсацией» заявление Яценюка о приказе применять оружие в Крыму в 2014-м против оккупантов

В это же время российская пропаганда утверждает, что приказ применять огнестрельное оружие по военным армии России, которые осуществляли оккупацию Крымского полуострова без опознавательных знаков, мог запросто «развязать гражданскую войну».
Как известно, вчера, 11 декабря бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, давая свидетельства в суде по делу о госизмене Виктора Януковича, заявил, что в феврале месяце в Крым были отправлены депутаты, которые должны были наладить диалог с крымским правительством. По словам Яценюка, «там был Порошенко, Куницын, а также ряд других депутатов». Говоря о приказе применения огнестрельного оружия в Крыму против оккупантов, Яценюк заявлял: «Я прекрасно помню одно из совещания Минобороны Украины. Тогда и.о . президента Украины в моем присутствии, присутствии министра обороны давал четкое распоряжение. Это было селекторное совещание, во время которого было дано указание ни в коем случае не сдавать военные объекты, а при защите украинских военных баз применять оружие. Также оружие было приказано применять при защите украинских кораблей».