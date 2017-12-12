валюта
СпецтемаОмелян рассказал о последствиях от движения поездов РФ в обход Украины

ТВ РФ назвало «сенсацией» заявление Яценюка о приказе применять оружие в Крыму в 2014-м против оккупантов

ТВ РФ назвало «сенсацией» заявление Яценюка о приказе применять оружие в Крыму в 2014-м против оккупантовВедущая российского пропагандистского телеканала «Россия 1», во время эфира телепередачи «Вести» заявила, что показания бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в суде по делу бежавшего из страны горе-президента Виктора Януковича, касающиеся приказа применять оружие в Крыму в 2014 году против оккупантов Российской Федерации, являются «сенсационными», о чем пишет replyua.net со ссылкой на украинские СМИ.

В это же время российская пропаганда утверждает, что приказ применять огнестрельное оружие по военным армии России, которые осуществляли оккупацию Крымского полуострова без опознавательных знаков, мог запросто «развязать гражданскую войну».



Как известно, вчера, 11 декабря бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, давая свидетельства в суде по делу о госизмене Виктора Януковича, заявил, что в феврале месяце в Крым были отправлены депутаты, которые должны были наладить диалог с крымским правительством. По словам Яценюка, «там был Порошенко, Куницын, а также ряд других депутатов». Говоря о приказе применения огнестрельного оружия в Крыму против оккупантов, Яценюк заявлял: «Я прекрасно помню одно из совещания Минобороны Украины. Тогда и.о . президента Украины в моем присутствии, присутствии министра обороны давал четкое распоряжение. Это было селекторное совещание, во время которого было дано указание ни в коем случае не сдавать военные объекты, а при защите украинских военных баз применять оружие. Также оружие было приказано применять при защите украинских кораблей».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России сегодня экстаз на телевидении, празднуют второй День победы

Срочно: Александр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии
Важное за сутки
11 дек 2017
8744

В России сегодня экстаз на телевидении, празднуют второй День победы

Сегодня российская пропаганда устроила настоящий праздник на телевидении, словно опять кто-то отмечает 9 мая. Все празднуют победу над террористами в Сирии. Еще все рады, что Путин отдал третий

11 дек 2017
5190

Дипломат: после сегодняшнего решения суда авторитет Генпрокуратуры, СБУ и вообще государства опустился ниже плинтуса

После сегодняшнего решения Печерского райсуда Киева авторитет Генпрокуратуры, СБУ и вообще государства опустился ниже плинтуса. В условиях войны, и вообще когда-либо, это плохой сигнал и внешним

Последние новости

ТВ РФ назвало «сенсацией» заявление Яценюка о приказе применять оружие в Крыму в 2014-м против оккупантов

Геращенко: боевики из списков по обмену пленными отказываются возвращаться в ОРДЛО

Бойцы ВСУ вытащили с нейтралки тело российского наемника, брошенного боевиками

Смертельное ДТП: Фемида санкционировала задержание Дыминского, - ГПУ

Олигарху Дыминскому сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП

Поклонской предъявили обвинения в военных преступлениях

Кучма озвучил основную проблему в обмене пленными: боевики не хотят назад в ОРДЛО

В американском Сенате требуют отставки Трампа из-за сексуального скандала

Будет задержан: Дыминскому предъявили подозрения в смертельном ДТП

Известный волонтер: Меня уже начинает трясти от мерзких призывов к ВСУ

В Украине появится новая национальная авиакомпания SkyUp – Омелян

Блогер: человека можно вывести из Донецка, но Донецк из человека вывести гораздо труднее

Западным СМИ стало известно о дальнейшей судьбе санкций ЕС против России

В Украине запустили экспертизу строительства Керченского моста

Блогер: сегодняшние протестующие-митингующие не за Саакашвили, а за Тимошенко вышиванку на груди рвут

В Российском МИД не верят, что без российских двигателей американцы смогут долететь до луны

Генсек НАТО останется в должности до осени 2020 года

На мировом рынке возрос спрос на органическую продукцию из Украины

Дипломат: «Украина получила от Германии уже 800 миллионов евро помощи»

Песков посмеялся над новым заявлением Саакашвили

 Новости за день