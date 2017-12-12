Геращенко: боевики из списков по обмену пленными отказываются возвращаться в ОРДЛО

Как информирует replyua.net, в сообщении политика говорится, что некоторые из террористов из списков на обмен пленными резко по неопределенной причине отказались возвращаться на временно захваченные российскими войсками территории Донбасса. В результате такого поворота событий, по словам Геращенко, возникла потребность в формировании новых списков. Она написала: «Некоторые из лиц, включенные в списки ОРДЛО, на отрез отказываются перемещаться на временно оккупированные территории Донбасса. В результате нам оперативно нужно решить вопрос о дополнительной верификации». Депутат подчеркнула, что пленные террористы имели возможность отказаться от возврата на территории «ЛДНР» еще в мае месяце, когда осуществлялась верификация, но вдруг только сейчас они резко изменили свои решения.
Напомним, ранее издание писало, что аналогичную информацию обнародовал второй президент Украины, представитель нашей страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.