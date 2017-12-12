Бойцы ВСУ вытащили с нейтралки тело российского наемника, брошенного боевиками

Сообщается, что в операции принимали участие команда гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200». Тело ликвидированного российского наемника, которого бросили «свои» же, боевики на нейтральной полосе пролежало там целую ночь и только на следующий день бойцы Вооруженных сил Украины эвакуировали его. Отмечается, что украинские военнослужащие договорились с боевиками о прекращении огня на участке эвакуации и выполнили все меры безопасности на тот случай, если оккупанты не додержатся своего слова и откроют огонь.
В свою очередь один из украинских военных сказал: «Мы не нелюди, которые оставляют людей. В настоящее время режим тишины. Специально подготовленная команда будет забирать брошенное боевиками тело наемника из нейтральной зоны. Пусть даже он и враг, но ведь все равно человек, которого необходимо забрать. У него ведь семья и дети есть. Противник, но прежде всего, человек».