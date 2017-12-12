Бойцы ВСУ вытащили с нейтралки тело российского наемника, брошенного боевиками

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Украинские военнослужащие осуществили операцию по эвакуации тела ликвидированного наемника Российской Федерации, который воевал против Украины на Донбассе и был брошен террористами «ЛДНР» на нейтральной полосе, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Военное телевидение Украины».Сообщается, что в операции принимали участие команда гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200». Тело ликвидированного российского наемника, которого бросили «свои» же, боевики на нейтральной полосе пролежало там целую ночь и только на следующий день бойцы Вооруженных сил Украины эвакуировали его. Отмечается, что украинские военнослужащие договорились с боевиками о прекращении огня на участке эвакуации и выполнили все меры безопасности на тот случай, если оккупанты не додержатся своего слова и откроют огонь.В свою очередь один из украинских военных сказал: «Мы не нелюди, которые оставляют людей. В настоящее время режим тишины. Специально подготовленная команда будет забирать брошенное боевиками тело наемника из нейтральной зоны. Пусть даже он и враг, но ведь все равно человек, которого необходимо забрать. У него ведь семья и дети есть. Противник, но прежде всего, человек».