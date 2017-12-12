Смертельное ДТП: Фемида санкционировала задержание Дыминского, - ГПУ

Так, в своем сообщении Сарган написала: «Фемида удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и дала свое разрешение на задержание Петра Дыминского и дальнейшую его доставку в суд для избрания меры пресечения – содержания под стражей».
Напомним, ранее сегодня издание, ссылаясь на сообщение пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, сообщало, что сотрудники полиции сообщили олигарху, владельцу ФК «Карпаты» Петру Дыминскому о подозрении в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия во Львовской области 18 августа текущего года.