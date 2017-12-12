Смертельное ДТП: Фемида санкционировала задержание Дыминского, - ГПУ

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Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в своем «Фейсбуке» сообщила, что суд санкционировал задержание известного украинского бизнесмена Петра Дыминского, которого правоохранительные органы Украины подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия на Львовщине в августе 2017-го, последствиями которого стала человеческая смерть, о чем пишет replyua.net.Так, в своем сообщении Сарган написала: «Фемида удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и дала свое разрешение на задержание Петра Дыминского и дальнейшую его доставку в суд для избрания меры пресечения – содержания под стражей».Напомним, ранее сегодня издание, ссылаясь на сообщение пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, сообщало, что сотрудники полиции сообщили олигарху, владельцу ФК «Карпаты» Петру Дыминскому о подозрении в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия во Львовской области 18 августа текущего года.