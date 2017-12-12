Олигарху Дыминскому сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП

В сообщении пресс-офицера говорится: «Сотрудники следственных органов Нацполиции Украины сообщили о подозрении виновнику дорожно-транспортного происшествия на Львовщие, последствием которого стала потеря человеческой жизни. В настоящее время продолжаются действия по установлению местонахождения этого гражданина и вызову его в следственные органы полиции».
Также пресс-секретарь отметил, что во время ДТП, непосредственно на месте инцидента виновником аварии представился другой человек, которому ранее решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, а позже, по постановлению апелляционного суда – круглосуточный домашний арест. Тракало подчеркнул: «Но после выполнения нескольких процессуальных действий, следственными органами было установлено отсутствие факта управления транспортного средства этим человеком, который на месте ДТП и назвался водителем «Мерседеса». В это же время следователи смогли собрать необходимое количество доказательств, что «смертельным» авто управлял другой человек».