Поклонской предъявили обвинения в военных преступлениях

В Генеральной прокуратуре Украины расценили как преступления военного характера действия бывшего «прокурора Крыма» Натальи Поклонской, которая ныне является депутатом нелегитимной Госдумы России, передает replyua.net. Соответствующее заявление на состоявшейся сегодня пресс-конференции озвучил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов. По его словам, Поклонская намерено ущемляла права крымских татар. Со слов Мамедова, украинская сторона через механизм заочного обвинения собирает доказательства причастности своих граждан, которые перешли на сторону оккупантов, к преследованию жителей Крыма.
«Более сотни обвинительных актов находится в суде через механизм заочного обвинения. Это экс-депутаты АР Крым, Севастопольского горсовета, бывшие сотрудники правоохранительных органов… Что касается Поклонской, то у нас тоже имеется эпизод. В том числе, относительно запрета Меджлиса. Совсем скоро мы дадим оценку ее действиям по этому факту», – заявил он. Мамедов добавил, что действия Поклонской должны быть квалифицированы «не иначе, как военное преступление».
«Как-то иначе дать оценку здесь нереально в рамках национального законодательства. Занимая так называемую должность «прокурора Крыма», она совершала недопустимые нарушения прав человека, прав на самоопределение коренного населения полуострова Крым», – добавил Мамедов.