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Кучма озвучил основную проблему в обмене пленными: боевики не хотят назад в ОРДЛО

Кучма озвучил основную проблему в обмене пленными: боевики не хотят назад в ОРДЛОПредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украинского государства Леонид Кучма, общаясь с журналистами, заявил, что запрашиваемые главарями «ЛДНР» пленные не имею никакого желания возвращаться в ОРДЛО, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Согласно словам экс-президента страны, процесс переговоров по обмену пленными по формуле «306 на 74» проходит через целый ряд трудностей. Представитель Украины заявил: «Полагаю, что и дата уже согласована и списки тоже есть и утверждены – 74 и 306, однако когда дело непосредственно доходит до конкретных фамилий, то начинаются проблемы. Будем ожидать, что все решится». Леонид Кучма также добавил, что такая ситуация очень деликатная, чтобы детально ее обговаривать. «Сам Петр Порошенко опекает этот процесс… Всем бы очень хотелось, чтобы на праздники ребята попали домой».

Согласно словам Леонида Кучмы, основная проблема в процессе обмена пленными состоит в том, что большая часть из согласованного списка, пленные, запрашиваемые «ЛДНР», не имеют никакого желания возвращаться на оккупированные территории. Представитель Украины в ТКГ отметил: «Тут и начинается, что мы не можем договориться с противоположной стороной, так как не хотят назад. Хотя, на мой взгляд, договоренности будут выполнены в обязательном порядке».
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